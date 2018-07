Bundesinnenminister Seehofer stellt heute in Berlin den Bericht des Verfassungsschutzes für das vergangene Jahr vor.

Gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes, Maaßen, will der CSU-Politiker unter anderem über die Entwicklung extremistischer Strömungen in Deutschland informieren. Bereits bekannt ist, dass sich im vergangenen Jahr etwa 770 sogenannte islamistische Gefährder in der Bundesrepublik aufhielten. Zudem stieg die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten auf den Höchststand von 12.100 Personen.



Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass dem Verfassungsschutz zufolge die sogenannten "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" regen Zulauf fänden. Ihnen gehörten mehr als 16.000 Menschen an, die teils zu schwersten Gewalttaten bereit seien.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.