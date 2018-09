Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, dass er den Bericht von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen zu den Ereignissen in Chemnitz sorgfältig prüfen will.

Der CSU-Politiker sagte in München, er wolle sich Zeit nehmen, um sich selbst ein Bild zu machen. Seehofer betonte mit Blick auf die umstrittenen Äußerungen Maaßens, dieser werde schon seine Gründe haben, warum er Zweifel an der Dimension der fremdenfeindlichen Ausschreitungen geäußert habe.



Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche - anders als die Bundeskanzlerin - in einem Interview erklärt, es lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz "Hetzjagden" auf Ausländer stattgefunden hätten. Zudem stellte er die Echtheit eines Videos in Frage, auf dem ein Übergriff zu sehen ist. Diese Äußerungen waren auf viel Kritik gestoßen.



Die SPD-Vorsitzende Nahles etwa bekräftigte heute nochmals ihre kritische Haltung. Sie sagte nach einer Sitzung des Partei-Präsidiums in Berlin, Maaßen müsse seine Aussagen klar belegen. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, dann sei er in seinem Amt nicht länger tragbar. Die SPD erwarte auch, dass Maaßen sich zu seinen Beweggründen äußere, warum er der Bundeskanzlerin öffentlich widerspreche.