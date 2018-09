SPD-Generalsekretär Klingbeil hält die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen zum Staatssekretär für fragwürdig.

Das machte er in Interviews mit dem ZDF und dem ARD-Fernsehen deutlich. Klingbeil sagte, das sei eine sehr bemerkenswerte Entscheidung von Innenminister Seehofer gewesen. Man könne dies wiederum als Kritik an Bundeskanzlerin Merkel sehen, da diese ebenfalls von Maaßen abgerückt sei. Für die SPD sei wichtig gewesen, dass Maaßen nicht mehr an der Spitze des Bundesamtes stehe, führte Klingbeil aus. Dies habe man durchgesetzt.



Die Koalition hatte gestern Maaßens Versetzung beschlossen. Er wird Staatssekretär im Bundesinnenministerium. - Die SPD wollte Maaßens Ablösung als Verfassungschutzpräsident nach dessen umstrittenen Äußerungen zu den rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz, was Seehofer zunächst abgelehnt hatte. - Die Entscheidung der Koalition stieß auf ein geteiltes Echo. Mehrere Politiker bemängelten, dass Maaßen mit seiner Versetzung letztlich belohnt werde.