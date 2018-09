Der Fall Maaßen sorgt in der SPD zunehmend für Unfrieden.

Vizekanzler Scholz kritisierte Innenminister Seehofer für die geplante Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Maaßen zum Staatssekretär. Seehofer sei in dieser Angelegenheit schlecht beraten, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er könne jeden verstehen, der angesichts dieser Personalentscheidung mit dem Kopf schüttele. Mehrere SPD-Politiker hatten Maaßens vorgesehene Berufung ins Innenministerium gerügt, darunter die bayerische Landesvorsitzende Kohnen und Juso-Chef Kühnert. Mit der Beförderung ist auch eine höhere Besoldungsstufe verbunden. Parteichefin Nahles rief die SPD-Mitglieder in einem Brief auf, die Koalition wegen einer Personalie nicht infrage zu stellen.