Lützerath vor der Räumung

Man rechne mit Ausschreitungen, sagte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang der "taz". Friedliche Proteste seien in einer Demokratie legitim. Relevant für den Verfassungsschutz würden sie jedoch, wenn Linksextremisten versuchten, sie zu unterwandern und zu instrumentalisieren. Erste Versuche gebe es bereits. Das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen lehnte am Abend einen Eilantrag gegen das Aufenthalts- und Betretungsverbot für Lützerath ab.

Der Energiekonzern RWE will das von Klimaaktivisten besetzte Lützerath abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Die Polizei will in dieser Woche mit der Räumung beginnen.

