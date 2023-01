Lützerath vor Räumung

Ruhe vor dem Sturm? Klimaschutzaktivisten haben eine Straße im Braunkohledorf Lützerath mit einem Wohnwagen und Steinen verbarrikadiert. (David Young / dpa / David Young)

"Versuche nehmen wir bereits wahr. Wir sehen, dass bundesweit auch gewaltbereite Linksextremisten gegen die Räumung mobilisieren und sich bereits vor Ort sammeln. Teils wird zu militanten Aktionen aufgerufen", fügte Haldenwang hinzu. Er verwies auf frühere Proteste im Hambacher und Dannenröder Forst, wo es "ein brutales Vorgehen gegen die Räumung" gegeben habe. "Insofern erwarte ich auch in Lützerath gewalttätige Krawalle." Die Protestbewegung dort sei allerdings sehr heterogen.

Derweil lehnte das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen einen Eilantrag gegen das Aufenthalts- und Betretungsverbot für Lützerath ab. Die Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg sei rechtmäßig. Klimaaktivisten hatten gegen ein Urteil zum Aufenthaltsverbot im nordrhein-westfälischen Lützerath Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt.

Zuvor hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Reul die friedlichen Demonstranten in Lützerath aufgerufen, sich von den Gewalttätern unter den Aktivisten zu distanzieren. Hintergrund sind die gestrigen Angriffe auf Polizisten. Bereits jetzt seien Beamte mehrfach mit Steinen beworfen worden, sagte Reul. Er schloss auch nicht aus, dass die Unterspülung der Tagebau-Kante mit Wasser mutwillig verursacht worden sein könnte.

Wahrscheinlich habe jemand die Wasserleitungen verändert, sagte der CDU-Politiker. Durch die Unterspülung herrscht laut Polizei in dem darüber liegenden Areal seit gestern akute Lebensgefahr. Auch die Grünen-Ko-Vorsitzende Lang rief alle Demonstrierenden zur Deeskalation auf. Derweil kündigte die Linke-Vorsitzende Wissler an, sich an dem Protest zu beteiligen.

Die Polizei will noch im Laufe der Woche mit der Räumung beginnen. Polizeipräsident Weinspach erkälte, man stehe vor einem schwierigen Einsatz mit erheblichen Risiken. Zwar habe es in den letzten Wochen vor allem friedlichen Protest gegeben, am Wochenende sei es aber zu gewaltsamen Übergriffen und Steinwürfen gekommen.

Der zuständige Einsatzleiter Sauer sagte, die Polizei stelle sich im Laufe der Räumung auf verschiedene Störwellen ein. Man wisse nicht, was sich in den besetzten Häusern verberge. Außerdem sei der Einsatz angesichts des nahegelegenen Tagebaus eine besondere Herausforderung. Aktivisten verschanzen sich seit längerem in dem von den ehemaligen Bewohnern verlassenen Ort Lützerath.

Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen.

Aktivisten verschanzen sich seit längerem in dem von den ehemaligen Bewohnern und Bewohnerinnen verlassenen Ort und errichteten unter anderem Barrikaden. Mit Blick auf die bevorstehende Räumung waren in den vergangenen Tagen zahlreiche zusätzliche Demonstranten in Lützerath eingetroffen.

