Verfassungsschutz-Präsident Maaßen erhält offenbar doch kein Amt im Bundesinnenministerium. Eigentlich sollte Maaßen dort Sonderbeauftragter werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird er nun aber aufgrund einer brisanten Abschiedsrede entlassen oder zumindest in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Maaßen hielt die Ansprache im Oktober vor den Chefs der europäischen Nachrichtendienste. Nach Informationen des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios behauptete er darin, dass es linksradikale Kräfte in der Bundesregierung gebe. Politikern der SPD warf er vor, an seiner Person den Bruch der Großen Koalition herbeiführen zu wollen.



Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Högl, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, durch Maaßens sichtbare Neigung zu rechtspopulistischen Ansichten sei viel Vertrauen in das Bundesamt für Verfassungsschutz verloren gegangen.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet sagte im ZDF, der Fall sei an Absurdität nicht zu überbieten.



Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, forderte Bundesinnenminister Seehofer im Handelsblatt auf, Maaßen zu entlassen.



Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, Seehofer werde nach eingehender Prüfung des Textes gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen ziehen.



Maaßen hatte mit umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Demonstrationen im August in Chemnitz schwere Verstimmungen in der Großen Koalition ausgelöst. Daraufhin war seine Ablösung als Verfassungsschutzchef und die Versetzung ins Innenministerium beschlossen worden.