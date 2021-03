Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall begrüßt.

Der Präsident des Zentralrats, Schuster, sagte in Berlin, das Vorgehen des Verfassungsschutzes bestätige die Gefahr, die von der AfD ausgehe. Die Partei bemühe sich zwar um eine bürgerliche Fassade, doch das dürfe nicht über ihre Radikalität hinwegtäuschen. Auch Politiker mehrerer Parteien erklärten, die Einstufung sei nachvollziehbar und richtig.



Die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag, Weidel und Gauland, warfen der Regierung dagegen vor, sie versuche mit Hilfe des Geheimdiensts, die Wahlchancen ihrer Partei zu schmälern. Die AfD will gegen die Einstufung klagen. Weil in mehreren Bundesländern bereits Gerichtsverfahren über die Beobachtung der AfD-Landesverbände laufen, wollen sich Regierung und Verfassungsschutz derzeit nicht zu dem Sachverhalt äußern.



Nach Informationen mehrerer Medien hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD als Verdachtsfall eingestuft. Damit kann die Partei künftig auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.