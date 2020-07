Kurz vor der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts drängt die Gewerkschaft der Polizei auf eine klare Haltung von Beamtinnen und Beamten zur AfD.

Man könne nicht gegen die Verfassung sein und gleichzeitig schwören, diese zu verteidigen, sagte der Vize-Vorsitzende Radek im Deutschlandfunk. Wörtlich fügte er hinzu: "Da muss man sich entscheiden: Entweder AfD oder Polizist." Rechtsextreme hätten in der Polizei nichts zu suchen, ebenso wie Linksextreme. Im neuen Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden erstmals Teile der AfD und des Parteinachwuchses aufgeführt sein.



Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Maier, betonte ebenfalls im Deutschlandfunk, wer sich in verfassungsfeindlichen Organisationen betätige, müsse mit Konsequenzen rechnen. Der SPD-Politiker führte aus, sein Haus habe die Beschäftigten mit sicherheitsrelevanten Tätigkeiten bereits aufgefordert, mitzuteilen, ob sie Anhänger der AfD-Gruppierung "Flügel" seien. Zunächst müsse man alle Mitarbeiterinnen un Mitarbeiter über den neuen Sachstand informieren, und dann gegebenfalls disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen. Maier bezeichnete in diesem Kontext den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus als derzeit größte Herausforderung.

"Rechtsextremismus war früher tabuisierter"

Der Kriminologe Tobias Singelnstein wies auf zwei Entwicklung im Bereich Rechtsextremismus hin, die nach seiner Einschätzung aktuell vorrangig sind. Zum einen habe man es sehr viel stärker mit terrorististischen Bestrebungen zu tun, was diese Form von Extremismus heutzutage von allen anderen unterscheide. Zum anderen sei Rechtsextremismus früher sehr viel mehr tabuisiert gewesen. Es habe eine klare Abgrenzung von CDU/CSU gegeben. Diese werde nun aufgeweicht durch die AfD. In der Folge würden die Grenzen zwischen Konservativismus, Neuer Rechter, AfD und Rechtsextremismus zunehmend verschwimmen. Über diese Entwicklung finden Versatzstücke des Rechtsextremismus den Weg in die Mitte der Gesellschaft, fügte er hinzu.

Extremismus in Deutschland steigt



Die FAZ-Journalistin Helene Bubrowski gab einen Ausblick auf die Zahlen, die bei der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts wohl zu erwarten sind. Demnach nimmt der Extremismus in Deutschland insgesamt weiter zu. Im Bereich Rechtsextremismus habe das Personenpotenzial um 33 Prozent innerhalb eines Jahres zugelegt. Der Verfassungsschutz zähle inzwischen 32.000 Rechtsextremisten. Grund dafür sei die Aufnahme des AfD-Flügel und der Nachwuchsorganisation der Partei. Auch im Linksextremismus sei das Personenpotenzial gestiegen, und zwar um fünf Prozent auf 33.500, so Bubrowski. Die Zahl der Straftaten im linksextremen Spektrum habe sogar um 40 Prozent zugelegt. Im Bereich Islamismus gebe es indes wenig Bewegung.