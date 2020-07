Die Zahl extremistischer Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Auf rechtsextremistischer Seite waren es zehn Prozent mehr - bei den linksextremistischen Straftaten betrug der Zuwachs sogar 40 Prozent. Als größte Gefahr sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer dennoch weiter den Rechtsextremismus.

Dieser sowie Antisemitismus und Rassismus nähmen weiter zu, sagte Seehofer. Das sei die größte Bedrohung in Deutschland. Der Verfassungsschutz zählte 2019 mehr als 22.300 Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Das sind fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus dem Verfassungsschutzbericht hervorgeht, den Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, in Berlin vorstellten. Zudem wurden mehr als 6.400 Taten von Linksextremisten registriert, was sogar einem Plus von rund 40 Prozent entspricht.



Was die Gewalttaten angeht, ging deren Anteil unter den gesamten Delikten zurück: Bei den Rechtsextremisten waren es 15 Prozent weniger, bei den Linksextremen knapp zehn Prozent. In dem Bericht wird aber darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr der Kasseler Regierungspräsident Lübcke sowie zwei Menschen beim antisemitischen Anschlag in Halle von Rechtsextremisten getötet wurden.

Zahl der Rechtsextremisten steigt

Laut Verfassungsschutzbericht nimmt zudem die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland zu, sie ist so hoch wie nie zuvor. Demnach stieg sie auf 32.080. Im Vorjahr waren es noch 24.100 gewesen. Der Anstieg ist auch damit zu begründen, dass 7.000 Anhänger des AfD-"Flügels" nun dazu gezählt werden. Das Politikkonzept des "Flügel" sei auf "Ausgrenzung, Verächtlichmachung und letztlich weitgehender Rechtlosstellung von Migranten, Muslimen und politisch Andersdenkenden gerichtet", heißt es im Bericht. Als gewaltbereit stufte der Verfassungsschutz 13.000 Rechtsextremisten ein. Ein Jahr zuvor waren es 300 Personen weniger.



Seehofer hatte erst vor knapp drei Wochen die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten, die laut seinem Ministerium eine nationalsozialistische und antisemitische Ideologie propagierte - vor allem online über Chatgruppen und Kanäle auf diversen Plattformen. Im Januar verbot er die rechtsextreme Gruppe "Combat 18 Deutschland" und im März den Verein "Geeinte deutsche Völker und Stämme" der "Reichsbürger"-Bewegung.

Gefahr durch Islamismus bleibt bestehen

Keine Entwarnung gibt der Verfassungsschutz bei der Bedrohung durch islamistische Extremisten: Zwar habe es seit drei Jahren keine Anschläge mehr gegeben, was auf die militärische Niederlage des IS in Syrien zurückzuführen sein könnte. Allerdings sei dies auch der Wachsamkeit der Behörden geschuldet. Die Bedrohung für Deutschland sei weiter hoch, Salafisten beispielsweise hätten immer noch wachsenden Zulauf.



Gestiegen sei die Gefahr für die Grundordnung durch Aktivitäten ausländischer Staaten: Gerade in Krisenzeiten nähmen Cyberangriffe und Desinformationskampagnen zu, mit der die freiheitliche Gesellschaft destabilisiert werden solle. Der Bericht nennt hier vor allem Russland und China.