Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat besorgt auf den im Verfassungsschutzbericht dokumentierten Anstieg der extremistischen Szenen reagiert.

Dem gestern vorgestellten Bericht zufolge zählten 2017 beispielsweise etwa 16.500 Menschen zu den antisemitisch eingestellten so genannten Reichsbürgern. Ein Jahr zuvor waren es noch 10.000.



Schuster sagte, das müsse das ganze Land beunruhigen. Gefährlich seien auch die Verbindungen von AfD-Politikern zur Identitären Bewegung. Dadurch könnte rechtsextremes Gedankengut in die Parlamente gelangen, so Schuster.



Auch die Zahl der Linksextremisten und der Islamisten ist in Deutschland gestiegen. Laut Verfassungsschutzpräsident Maaßen gehörten 2017 etwa 126.000 Personen verfassungsfeindlichen Szenen an, neun Prozent mehr als im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.