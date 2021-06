Bundesinnenminister Seehofer sieht in Rechtsextremismus und Antisemitismus die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. Der CSU-Politiker sagte bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes in Berlin, die Corona-Pandemie habe dies noch verstärkt.

Rechtsextremisten hätten sich bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Coronaschutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. So seien sie wiederholt Seite an Seite mit anderen Demonstranten auf die Straße gegangen und hätten dem Protestgeschehen ihren Stempel aufgedrückt. Das sei geschehen, obwohl die Rechtsextremisten deutlich in der Minderheit gewesen seien. Der Innenminister äußerte sich besorgt darüber, dass sich bürgerliche Demonstranten häufig nicht klar von den rechtsextremistischen Teilnehmern und deren Positionen abgegrenzt hätten.



Seehofer ergänzte, der Verfassungsschutz zähle inzwischen 33.300 Personen zum rechtsextremistischen Spektrum. Das sei ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 13.000 von ihnen seien potenziell gewaltorientiert.



Laut Verfassungsschutzbericht ist die Zahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten im Berichtsjahr um 5,1 Prozent gestiegen, jene der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten um 10,6 Prozent. Die Tötungsdelikte in diesem

Bereich (zwei versuchte und mit dem Anschlag in Hanau ein vollendetes) wurden demnach allesamt mit fremdenfeindlicher Motivation begangen.



Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten stieg um 2,8 Prozent, die Zahl der linksextremistisch motivierten Gewalttaten um 34,3 Prozent. Hierzu zählen auch fünf versuchte Tötungsdelikte. Der überwiegende Teil der Gewalttaten ist weiterhin gegen die Polizei und Sicherheitsbehörden gerichtet. Starke Anstiege gab es zudem bei Gewalttaten gegen den Staat, seine Einrichtungen und Symbole. Insgesamt wurden fast 6.700 inksextremistisch motivierten Straftaten gezählt, bei den rechtsextremistisch motivierten waren es gut 22.000. Bei den Gewalttaten liegt die Zahl im Linksextremismus mit 1.237 etwas höher als im Rechtsextremismus mit 1.023.



Die Zahl der Straf- und Gewalttaten mit religiöser Ideologie - und damit meist islamistischer Motivation - lag bei knapp über 400.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.