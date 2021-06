2020 ist die Zahl der Salafisten in Deutschland erstmals stagniert.

Das teilte Bundesinnenminister Seehofer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes in Berlin mit. Dass es bei der zahlenmäßig bedeutendsten islamistischen Strömung keinen Zulauf gegeben habe, sei dem entschlossenen staatlichen Handeln geschuldet, sagte der CSU-Politiker. Dennoch bleibe der islamistische Terrorismus eine sehr ernste Bedrohung. Von Entwarnung könne keine Rede sein, betonte er. Die Zahl linksextremistisch motivierter Straftaten erreichte dem Bericht zufolge einen Höchststand. Besorgniserregend sei vor allem die erhebliche Zunahme von Gewalttaten - um mehr als 34 Prozent. Mehr als jeder vierte Linksextremist sei als gewaltorientiert einzuschätzen.



Die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland ist nach Seehofers Worten jedoch der Rechtsextremismus und der Antisemitismus. Die Corona-Pandemie habe sie noch verstärkt. Rechtsextremisten hätten sich bemüht, über die Proteste Anschluss ans bürgerliche Spektrum zu finden. Seehofer ergänzte, der Verfassungsschutz zähle inzwischen 33.300 Personen zum rechtsextremistischen Spektrum. Das sei ein Plus von 3,8 Prozent. Etwa 13.000 von ihnen seien gewaltorientiert.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.