Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, hat sich mit mehr AfD-Politikern getroffen als bislang bekannt.

Der Bundestagsabgeordnete Brandner empfing Maaßen Mitte Juni in seinem Büro im Bundestag, wie Brandner der taz sagte. Der Verfassungsschutz-Chef habe ihn als Vorsitzenden des Rechtsausschusses angefragt.



In der vorherigen Legislaturperiode gab es ein solches Treffen nicht. Das sagte die Grünen-Abgeordnete Künast, die damals Vorsitzende des Ausschusses war. Sie wies darauf hin, dass die Zuständigkeit für das Bundesamt für Verfassungsschutz beim Innenministerium liege - und somit in den Bereich des Innenausschusses des Bundestags falle, nicht in die Verantwortung des Rechtsausschusses.



Bislang bekannt war, dass Maaßen sich mit dem AfD-Vorsitzenden Gauland getroffen hat, sowie bereits im Jahr 2015 zweimal mit der damaligen Vorsitzenden Petry. In einer Buchveröffentlichung wird ihm vorgeworfen, Petry dabei Ratschläge gegeben zu haben, wie eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz vermieden werden kann. Er selbst weist diese Darstellung zurück. Es gibt Forderungen, Maaßen im Innenausschuss des Bundestages zu befragen.