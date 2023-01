Interview der Woche

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (MICHAEL SOHN / POOL / AFP)

Der Verfassungsschutzpräsident verwies auf Bewertungen des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Klein, und anderer, die eindeutig antisemitische Inhalte sähen. Diesen Bewertungen schließe er sich an, meinte Haldenwang im Deutschlandfunk . Maaßen schade der Behörde, da diese immer wieder mit dessen Aussagen in Verbindung gebracht werde. Der CDU-Politiker Maaßen hatte in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der "treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum" sei ein "eliminatorischer Rassismus gegen Weiße". In der CDU wird derzeit geprüft, ob ein Parteiausschlussverfahren gegen den 60-Jährigen eingeleitet wird.

Maaßen will Vorsitzender der Werteunion werden, einer Gruppierung konservativer Christdemokraten. Sie firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Die Werteunion findet, dass die CDU zu weit nach links gerückt sei und wieder konservativere Positionen vertreten müsse. Bei der heutigen Vorstandswahl der Mitgliederversammlung in Berlin ist Maaßen einziger Kandidat.

Haldenwang beobachtet Radikalisierung der Klimaproteste

Mit Blick auf Klimaproteste, wie zuletzt in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier, betonte BfV-Präsident Haldenwang, er beobachte zunehmend eine mangelnde Abgrenzung mancher Demonstranten von Extremisten. Es sei beunruhigend, dass radikale Demonstranten mit eigentlich nur politisch interessierten Bürgern gemeinsam marschierten. "Hier muss man gerade als Verfassungsschutz sehr genau hinschauen: Wo beginnt der Extremismus und wo endet eben einfach die Inanspruchnahme der grundgesetzlich garantierten Rechte", erklärte Haldenwang. Der Verfassungsschützer hatte in einem vorangegangenen Interview erklärt, dass es mit Blick auf die Gruppe "Letzte Generation" nicht ausreichend Anzeichen für verfassungsfeindliche Bestrebungen gebe und war unter anderem von Seiten der Union kritisiert worden.

Verstärkt russische Spionagetätigkeit in Deutschland

Der Chef des Inlandsgeheimdienstes verwies zudem darauf, dass Russland derzeit verstärkt "Aufklärungsarbeit" in Deutschland betreibe. Die Bundesrepublik sei ein wichtiger "Player" in der Europäischen Union, erklärte Haldenwang. Bedeutende Entscheidungen würden durch deutsche Politiker mitgeprägt. Seiner Schilderung zufolge bedient sich Moskau klassischer Mittel wie Agenten, aber auch Cyberangriffen. Haldenwang unterstrich, dass seine Behörde einen recht guten Überblick über die russischen Spionageaktivitäten habe. Als besondere Gefahr nannte Haldenwang allerdings die russischen Bemühungen, Doppelagenten zu rekrutieren. Zuletzt war der Fall eines mutmaßlichen russischen Spions in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes aufgedeckt worden. Die Mechanismen der Spionageabwehr funktionierten, stellte Haldenwang heraus. Berichte, dass Hinweise auf den verdächtigen BND-Mitarbeiter nicht aus dem Inland, sondern von ausländischen Geheimdiensten gekommen seien, wollte der Verfassungsschützer nicht kommentieren.

