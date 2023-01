Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (MICHAEL SOHN / POOL / AFP)

Haldenwang sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Maaßen trete durch sehr radikale Äußerungen in Erscheinung. Diese nehme er in ähnlicher Weise eigentlich nur vom äußersten rechten Rand wahr. Haldenwang verwies auf Bewertungen des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Klein, und anderer, die eindeutig antisemitische Inhalte sähen. Diesen Bewertungen schließe er sich an.

Maaßen war heute zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Der Werteunion gehören nach eigenen Angaben etwa 4.000 Personen an, die meisten davon Mitglieder der Unionsparteien. Sie versteht sich als konservative Vereinigung, ist aber keine offizielle Parteigliederung und auch innerhalb von CDU und CSU stark umstritten.

