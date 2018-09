Die Parteivorsitzenden der Großen Koalition beraten heute erneut über die politische Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Maaßen.

Bundeskanzlerin Merkel, Innenminister Seehofer und die SPD-Vorsitzende Nahles hatten sich nach einem ersten Krisentreffen vergangenen Donnerstag vertagt. Die SPD fordert die Entlassung Maaßens, Seehofer stellt sich bislang hinter den Behördenchef. Merkel hatte erklärt, die Koalition werde an der Frage nicht zerbrechen. Einem unbestätigten Zeitungsbericht zufolge hat sie inzwischen entschieden, dass Maaßen aus dem Amt scheiden muss. Maaßen steht wegen seiner Äußerungen zu den Vorkomnissen in Chemnitz in der Kritik.



Seehofer sagte gestern Abend in Regensburg, er sei recht optimistisch, dass man auch mit Blick auf das Fortbestehen der Regierung zu abschließenden Entscheidungen kommen werde. Die Lage sei sensibel, der Vorgang sei sensibel und deshalb müsse man auch umsichtig damit umgehen.