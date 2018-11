Bundesinnenminister Seehofer versetzt den bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand.

Auslöser seien "inakzeptable Formulierungen" in der Abschiedsrede Maaßens, sagte Seehofer in Berlin. Vor diesem Hintergrund sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Maaßen hatte unter anderem von "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen, die nach den Ereignissen von Chemnitz einen Bruch der Koalition provozieren wollten. Sich selbst bezeichnete Maaßen als Kritiker einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik.



Die Entscheidung Seehofers stieß überwiegend auf ein positives Echo. Vizekanzler Scholz von der SPD bezeichnete die Ablösung Maaßens als überfällig. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker von Notz. Er fügte hinzu, die Entscheidung hätte viel früher kommen müssen. Die Linken-Vorsitzende Kipping sagte, die Abberufung komme zu spät, um den Schaden zu reparieren, den sich die Große Koalition mit der Causa Maaßen selbst zugefügt habe. Der AfD-Vorsitzende Meuthen bot Maaßen an, sich in der Partei zu engagieren.