Sollte Deutschland sich an internationalen Vergeltungsangriffen in Syrien beteiligen, wenn dort wieder Giftgas eingesetzt wird? Vertreter der Opposition sehen das höchst kritisch, die Bundesregierung lässt die Frage offen.

Der Grünen-Abgeordnete Lindner betonte, wenn die Regierung einen solchen Einsatz plane, müsse sie vorab den Bundestag um Zustimmung bitten. Deutschland solle zudem alle Möglichkeiten in den Vereinten Nationen nutzen, damit es erst gar nicht zu einem syrischen Chemiewaffeneinsatz komme. Die Linken-Politikerin Hänsel sagte, eine Beteiligung der Bundeswehr an möglichen Angriffen von Nato-Staaten in Syrien wäre ein Bruch des Völkerrechtes. Dafür gebe es kein UNO-Mandat. Auch die AfD sprach sich dagegen aus. Sie verweist unter anderem auf einen "desolaten Zustand" der Bundeswehr.



Der Hintergrund der Debatte: Das Verteidigungsministerium prüft auf Anfrage der USA, ob sich die Bundeswehr im Falle eines Giftgasangriffs im syrischen Idlib an einer Vergeltungsaktion beteiligt. Die Bundesregierung ließ das heute aber ausdrücklich offen. Regierungssprecher Seibert sagte, es habe bisher keine Situation gegeben, in der eine Entscheidung zu fällen gewesen wäre. Man sei wegen der Lage in Idlib in Kontakt mit den internationalen Verbündeten. Das Verteidigungsministerium erklärte, bei der Prüfung gehe es um einen sehr hypothetischen Fall, für den man eine Planungsgrundlage benötige.



Die SPD-Vorsitzende Nahles betonte, ihre Partei werde einer Beteiligung Deutschlands am Krieg in Syrien weder in der Regierung noch im Bundestag zustimmen. Bundesaußenminister Maas ergänzte, die Bundesregierung müsse sich auf dem Boden des Grundgesetzes und des Völkerrechts bewegen. Bisher nimmt die deutsche Luftwaffe mit Aufklärungsflügen an militärischen Angriffen auf Stellungen der IS-Miliz in Syrien teil.



Die syrische Armee beschoss auch heute wieder Ziele in der Provinz Idlib. Das berichten die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Rettungsorganisation Weißhelme. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden. Die Provinz Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das von Dschihadisten und Aufständischen kontrolliert wird. Die syrische Armee plant offenbar eine Offensive auf die Region. Dort leben etwa drei Millionen Zivilisten.



Die Vereinten Nationen erklärten, dass in der Provinz inzwischen mehr als 30.000 Menschen auf der Flucht seien.