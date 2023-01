Dieses Bild von Frauen, die in Angola Wasser in Kanistern holen müssen, stammt aus dem Jahr 2010. Seitdem hat sich die Dürre im Land verschlimmert. (imago images / Hans Lucas / Eric Lafforgue via www.imago-images.de)

In Angola herrsche die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, teilte Care in Bonn mit. Fast vier Millionen Menschen litten 2022 in dem südafrikanischen Land Hunger. Mehr als 100.000 Kinder unter fünf Jahren seien unterernährt. Auf dem zweiten Platz folgt Malawi. Dort seien 37 Prozent der Kinder mangelernährt, hieß es. Rang drei nimmt die Zentralafrikanische Republik ein, wo den Angaben zufolge 3,1 Millionen Menschen humanitäre Hilfe brauchen.

Die Hilfsorganisation beklagt, angesichts des Ukraine-Krieges drohten viele andere Notstände bei der Berichterstattung in den Hintergrund zu rücken.

Die Hilfsorganisation Care erinnert zu Beginn jedes neuen Jahres an humanitäre Krisen, die in den vergangenen zwölf Monaten kaum Schlagzeilen machten. Hier ist die vollständige Liste:

1. Angola - In dem westafrikanischen Land herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren; im Süden von Angola hungern 3,8 Millionen Menschen.

2. Malawi - Das südostafrikanische Land gilt als einer der Staaten, der am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. 37 Prozent der Kinder sind mangelernährt.

3. Zentralafrikanische Republik - Knapp die Hälfte der Bevölkerung hat durch einen immer wieder aufflammenden Bürgerkrieg nicht ausreichend Nahrung. Knapp drei Fünftel der 5,5 Millionen Einwohner benötigen humanitäre Hilfe.

4. Sambia - Die Hälfte der Menschen in dem Land in Zentralafrika leben von weniger als 1,90 Euro am Tag. Im vergangenen Jahr lag das Land auf Platz 1. Verbessert hat sich nach Angaben von Care jedoch kaum etwas.

5. Tschad - Anhaltende Unruhen führen in dem nordafrikanischen Land zu Vertreibungen. Der Tschad weist zudem die zweithöchste Müttersterblichkeitsrate der Welt auf.

6. Burundi - Die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt. Der zentralafrikanische Binnenstaat gilt als ärmstes Land der Welt.

7. Simbabwe - Etwa die Hälfte der Bevölkerung des südafrikanischen Landes lebt in extremer Armut; sieben Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe.

8. Mali - In dem westafrikanischen Land treffen viele Krisen aufeinander. In der Folge weist Mali die achthöchste Kindersterblichkeitsrate der Welt auf.

9. Kamerun - Bewaffnete Gewalt und Konflikte haben in dem Land in Zentralafrika zuletzt stark zugenommen. 3,9 Millionen Menschen sind in Not, also etwa 14 Prozent der Bevölkerung.

10. Niger - 4,4 Millionen Menschen sind in dem Binnenstaat in der Sahelzone akut von Ernährungsunsicherheit betroffen. Das entspricht mehr als 17 Prozent der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.