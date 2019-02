Das Freihandelsabkommen der EU mit Japan gehört zu den Themen, die aus Sicht der "Initiative Nachrichtenaufklärung" in den Medien stark vernachlässigt werden.

Eine Jury aus Wissenschaftlern und Journalisten wählte das zu Beginn des Monats in Kraft getretene Jefta-Abkommen zur wichtigsten "Vergessenen Nachricht" des Jahres. Auf Platz zwei der Liste, die die Initiative gemeinsam mit der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks vorgestellt hat, steht die Sammlung von Fluggastdaten bei Reisen in der Europäischen Union.



Als weitere vernachlässigte Themen und Nachrichten werden unter anderem eine falsche Medikation vieler Senioren oder auch neue Techniken zur Aufbereitung von Trinkwasser genannt.



Die [Initiative Nachrichtenaufklärung|www.nachrichtenaufklaerung.de] ruft die Öffentlichkeit auch für das laufende Jahr auf, Themen vorzuschlagen, über die in den Medien unzureichend berichtet wird.