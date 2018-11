Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Definition von Vergewaltigung in den meisten europäischen Ländern kritisiert.

In einer Mitteilung beklagte die Organisation, dass ungewollter Sex meist nur dann als Vergewaltigung gilt, wenn es zu körperlicher Gewalt, Drohungen oder Zwang gekommen ist. Amnesty plädiert dagegen für eine „zustimmungsbasierte Definition“ von Vergewaltigung, in der öffentlichen Debatte auch als "Nein heißt Nein" bekannt. Von 31 untersuchten Ländern gibt es diese Definition in acht Ländern: In Deutschland, Irland, Großbritannien, Belgien, Zypern, Island, Luxemburg und Schweden gilt es als Vergewaltigung, wenn einer der Beteiligten zuvor deutlich gemacht hat, dass er keinen sexuellen Kontakt möchte. Amnesty fordert eine entsprechende Regelung auch in den anderen Ländern. Viele Leute glaubten immer noch, es handele sich nicht um Vergewaltigung, wenn das Opfer betrunken oder freizügig gekleidet sei oder sich nicht körperlich wehre. Das sei jedoch falsch, so die Organisation.