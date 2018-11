Vergewaltigung in Freiburg

Im Freiburger Vergewaltigungsfall hat die Polizei einen neunten Verdächtigen festgenommen.

Ein 18 Jahre alter Mann aus Syrien stehe im dringenden Tatverdacht, teilte die Sicherheitsbehörde in Freiburg mit. Körperspuren von ihm seien nach der Tat an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige nach einem Diskobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Polizei nahm bislang acht Männer fest - sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und einen 25 Jahre alten Deutschen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.