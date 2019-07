Die Vergewaltigung einer Frau in Mülheim an der Ruhr durch mehrere Jugendliche hat eine Debatte über die Strafmündigkeit ausgelöst.

In dem Fall gelten drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige als dringend tatverdächtig. Kinder unter 14 Jahren können in Deutschland nicht vor Gericht gestellt werden.



Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, forderte, das Alter für die Strafmündigkeit in Deutschland auf zwölf Jahre herabzusetzen. Das löste einiges an Kritik aus. So sprach sich etwa der Deutsche Richterbund gegen diesen Vorschlag aus. Der Vorsitzende Gnisa sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei Bedarf könnten die Jugendämter und die Familiengerichte schon heute einschreiten. Auch der Deutsche Kinderschutzbund sieht die Jugendämter in der Pflicht.



Der Jugendrichter Müller vom Arbeitsgericht Bernau bei Berlin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Forderung von Wendt sei "absoluter Unsinn". Auch er argumentiert, dass Jugendämter tätig werden können - etwa wenn es Verwahrlosung gebe. Rechtlich möglich sei auch, Eltern das Erziehungsrecht zu nehmen und Jugendliche in Heimen unterzubringen. "Wir haben alles, wir brauchen nichts mehr."



Auch der Gedanke, die Jugendgerichtshilfe einzubeziehen, lehnt Müller ab. Sie sei hier gar nicht zuständig. Im übrigen habe man schon jetzt die Möglichkeit, Familiengerichte einzuschalten, betont auch Müller. Sicher sei: "Die Jugendämter sind nicht allein."