Im Prozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury den ehemaligen Filmproduzenten wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen.

Das teilten die Geschworenen dem Obersten New Yorker Gericht nach tagelangen Beratungen mit. In zwei Anklagepunkten wegen wiederholter sexueller Angriffe wurde der 67-Jährige dagegen freigesprochen. Weinstein drohen bis zu 25 Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 11. März bekanntgegeben werden, bis dahin bleibt Weinstein in Haft. Sein Anwalt kündigte Berufung an.



Die Präsidentin der Stiftung "Time's Up", die gegen sexuelle Belästigung kämpft, Tchen, begrüßte das Urteil. Damit sei eine neue Ära der Justiz eingeleitet. In einer gemeinsamen Mitteilung von 23 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen, wurde beklagt, dass er nicht in allen Punkten schuldig gsprochen wurde.