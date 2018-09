US-Präsident Trump hat im Fall Kavanaugh eine Untersuchung durch die Bundespolizei FBI angeordnet.

Die Prüfung müsse in weniger als einer Woche erledigt sein, teilte Trump in Washington mit. Er hält an Kavanaugh als Kandidaten für den Obersten Gerichtshof fest. Der Justizausschuss des Senats hatte wegen Vorwürfen einer versuchten Vergewaltigung zunächst eine Überprüfung durch das FBI verlangt. Kavanaugh waren von drei Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden. Er weist die Anschuldigungen zurück.



Im Justizausschuss hatten sich elf Republikaner für die Berufung Kavanaughs ausgesprochen, zehn Demokraten stimmten dagegen. Seine Berufung muss aber noch vom gesamten Senat verabschiedet werden.