Urteil in Frankreich

Der Prozess um Gisele Pelicot wird von großem Medieninteresse begleitet. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Rey Jerome)

Die meisten von ihnen standen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte für sie Haftstrafen von vier bis 18 Jahren gefordert. Die meisten ließen während des Prozesses über ihre Anwälte erklären, sie hätten nicht gewusst, was sie taten - anders als der Hauptangeklagte, der sich als schuldig bekannte.

"Die Schande soll die Seite wechseln"

Der Prozess geht mit der Urteilsverkündung nach 14 Verhandlungswochen zu Ende. Die Ermittler vermuten, dass es weitere Täter gibt, die nicht identifiziert werden konnten. In Frankreich wird das Opfer Gisèle Pélicot als Heldin gefeiert. Die 71-Jährige hatte verlangt, dass öffentlich verhandelt wird und auch die Videoaufzeichnungen der Taten gezeigt werden. Sie wolle, dass andere missbrauchte Frauen durch sie Mut bekämen, sagte sie vor Gericht. Sie wolle, dass "die Schande die Seite wechsele".

Ataman: "Lohnt sich, Täter vor Gericht zu bringen"

Aus deutscher Sicht betonte die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ataman, die Relevanz des Prozesses in Avignon. Das Verfahren in Südfrankreich zeige, dass es sich lohne, Täter vor Gericht zu bringen. "Denn es muss klar sein: Sexuelle Gewalt, und auch jede Form von sexueller Belästigung, ist verboten – auch bei uns in Deutschland."

Der Fall hat auch die Debatte über eine Änderung des Strafrechts wieder eingestoßen, um eine explizitie Einwilligung in sexuelle Handlungen aufzunehmen. In Spenaien gilt beispielsweise schon die sogenannte "Nur ja heißt ja"-Regelung. Demnach wird jeder Sex ohne ausdrückliche Zustimmung als Vergewaltigung betrachtet.

