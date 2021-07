Der frühere Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein ist im Verfahren um Vergewaltigungsvorwürfe in Los Angeles mit Anträgen auf Klageeinstellung in zwei Fällen gescheitert.

Die Anwälte des 69-Jährigen hatten beantragt, dass drei Anklagepunkte wegen Verjährung gestrichen werden. Die zuständige Richterin kam dem nur in einem Fall nach. Dabei ging es um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff in einem Hotel in Beverly Hills im Mai 2010. Weinsteins Anwalt Mark Werksman sprach nach der Anhörung von einem Sieg für seinen Mandanten.



Der 69-Jährige war im vergangenen Jahr von einem Gericht in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. In dem neuen Prozess in Los Angeles geht es um die Vorwürfe von insgesamt fünf Frauen. Weinstein plädiert auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 140 Jahre Haft.

