Schon seit 2019 wirft E. Jean Carroll Donald Trump vor, sie vergewaltigt zu haben. (AFP / ALON SKUY)

Die langjährige Kolumnistin des Magazins "Elle" wirft Trump vor, sie in den 1990er Jahren in einem New Yorker Luxuskaufhaus in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Nach dem neuen Gesetz können Opfer sexueller Gewalt auch noch Jahrzehnte danach Klage einreichen.

Carroll hatte den Vorwurf gegen Trump erstmals 2019 in einem Buch erhoben. Trump antwortete, dass die Tat deshalb ausgeschlossen sei, weil Carroll nicht sein Typ sei. Wegen seiner Anmerkungen reichte die heute 78-Jährige Klage wegen Verleumdung ein. Die Richter müssen noch klären, ob Trump vor juristischen Konsequenzen für Äußerungen geschützt ist, die er als Präsident getätigt hat.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.