Nach den Todesfällen durch eine vergiftete Glukoselösung in Köln soll die nordrhein-westfälische Opferschutzbeauftragte den Angehörigen helfen.

Das kündigte Ministerpräsident Laschet in Düsseldorf an. Er begrüßte zudem die vom Landesgesundheitsministerium angeordnete Schließung von drei Apotheken. Es handelt sich um die Apotheke, in der das Mittel verkauft wurde, sowie um zwei Filialen des gleichen Verbunds. Die Behörde begründete dies mit einem vorbeugenden Gesundheitsschutz während der laufenden Ermittlungen. Bislang sei noch unklar, wer die Verantwortung für die Verunreinigung trage und ob diese absichtlich geschehen sei.



In der vergangenen Woche waren eine Frau und ihr per Notkaiserschnitt entbundenes Baby nach der Einnahme eines Glukose-Präparats gestorben.