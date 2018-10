Im Prozess um vergiftete Babynahrung hat das Landgericht Ravensburg einen Supermarkt-Erpresser zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht befand den 54-Jährigen des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Gefängnis gefordert. Sie erklärte in ihrem Plädoyer, es sei der intensiven Polizeiarbeit, aber auch dem Glück geschuldet, dass kein Kind zu Tode gekommen sei.



Der Mann hatte in dem Prozess gestanden, Babynahrung in Supermärkten in Friedrichshafen am Bodensee vergiftet zu haben, um 11,75 Millionen Euro von Handelsunternehmen zu erpressen.