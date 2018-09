Der russische Pussy-Riot-Aktivist Wersilow ist aus der Berliner Charité entlassen worden.

Wie der behandelnde Arzt mitteilte, hat sich der Gesundheitszustand des 30-Jährigen deutlich gebessert. Die Verwirrtheits-Symptome, unter denen Wersilow gelitten habe, seien vollständig abgeklungen. Als plausibelste Erklärung für seine Erkrankung erscheine weiterhin eine Vergiftung. Wersilow selbst geht davon aus, dass der russische Geheimdienst dafür verantwortlich ist. Er sehe einen Zusammenhang zu drei russischen Journalisten, die im Juli in Zentralafrika getötet worden seien, sagte er der "Bild"-Zeitung. Wersilow war am 11. September wenige Stunden nach einem Gerichtstermin in Moskau mit Seh-, Sprech- und Bewegungsstörungen zunächst in ein Moskauer Krankenhaus gebracht und später nach Berlin geflogen worden.