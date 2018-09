Der russische Pussy-Riot-Aktivist Wersilow macht den russischen Geheimdienst für seine mutmaßliche Vergiftung verantwortlich.

Er gehe fest davon aus, dass Agenten hinter seiner Vergiftung steckten, sagte der 30-Jährige, der zur Zeit in der Berliner Charité behandelt wird, der "Bild"-Zeitung. Wersilow sieht einen Zusammenhang zu drei russischen Journalisten, die im Juli in Zentralafrika getötet wurden. Sie seien eng mit ihm verbunden gewesen und hätten über russische Söldner in dem Land berichten wollen. Er erklärte, den Tod der Journalisten weiter aufklären zu wollen. Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt geworden.