Mit keinem Wahlprogramm der größeren Parteien können einer Studie zufolge die deutschen Klimaziele eingehalten werden.

So lautet das Fazit einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Darin wird das Grünen-Programm am besten bewertet, da es konkrete und geeignete Vorschläge enthalte. Doch auch hier reiche das Gesamtkonzept nicht aus, um die Klimaschutzgesetz-Ziele bis 2030 zu erreichen. Die Linken werden vom DIW für ihre Ideen im Verkehrs- und Energiesektor gelobt. Sie vernachlässigten allerdings die Rolle eines angemessenen CO2-Preises sowie die weltweite Klimapolitik.

Regierungsparteien gleich auf

Die Unionsparteien und die SPD landen in der Untersuchung auf gleicher Höhe: Beide hätten die Herausforderungen mit ihren Vorschlägen zwar anerkannt, die geplante Umsetzung sei aber weder konkret genug noch geeignet, um die Klimaziele in der knappen Zeit noch zu erreichen. Am schlechtesten schneidet in dem Vergleich die FDP ab. Die AfD nimmt eine Sonderrolle ein, da sie die Möglichkeiten des Menschen, gegen den Klimawandel vorzugehen, für gering hält. Die Klimaziele an sich bezeichnete die Partei bereits mehrmals als "ideologisch".



Laut Gesetz muss Deutschland muss bis 2030 seine Treibhausgas-Emissionen um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 senken. Erreicht sind bisher 40 Prozent, wobei es auch der Corona-Krise zugeschrieben wird, dass die Zwischenziele im vergangenen Jahr erreicht wurden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.