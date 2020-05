Thüringer Landtagsabgeordnete haben fortan das Recht, ihre Babys zu Landtagssitzungen mitzubringen.

Darauf verständigten sich Vertreter des Landtages und der Grünenfraktion vor dem Landesverfassungsgerichtshof in Weimar in einem Vergleich. Das Mitnahmerecht gilt für Kinder im Alter bis zu einem Jahr, wenn sie die Sitzungen des Parlaments nicht stören. Er enthält zudem den Passus, dass die Thüringer Landtagspräsidentin bei älteren Kindern nach ihrem Ermessen entscheidet, ob sie zu einer Plenarsitzung mitgebracht werden können.



Geklagt hatte die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling mit ihrer Fraktion. Henfling war 2018 mit ihrem wenige Wochen alten Sohn des Plenarsaals verwiesen worden, was bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte.

Kein Anspruch auf Elternzeit

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, sprach von einem Signal auch für andere Parlamente. Abgeordnete haben keinen Anspruch auf Elternzeit - auch im Bundestag nicht. Dahinter steht der Gedanke, dass sie als gewählte Volksvertreter nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und sich ihre Zeit - im Prinzip - selbst einteilen können. Tatsächlich können sie sich bei Sitzungen der Fraktionen oder wichtigen Terminen teils vertreten lassen; bei namentlichen Abstimmungen geht das aber nicht.