Es gibt Streit zwischen Frankreich und Deutschland über die Frage, wie die künftige Zusammenarbeit der EU mit den USA aussehen soll. Gestern hatte der französische Präsident Macron Äußerungen von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zu dem Thema recht deutlich kritisiert. Heute wehrte sich die CDU-Vorsitzende - mit einer Grundsatzrede an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg.

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich die EU strategisch von den USA unabhängiger machen kann - und ob dies überhaupt wünschenswert ist. Und hier stellte Kramp-Karrenbauer klar: Sicherheitspolitisch bleibe man von den USA abhängig.

"Sicherheit ohne Nato und USA eine Illusion"

Die Idee einer strategischen Autonomie Europas gehe zu weit, wenn sie die Illusion nähre, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa seien ohne die Nato und ohne die USA zu gewährleisten, betonte die Verteidigungsministerin. Sie verwies darauf, dass bislang rund 75 Prozent aller Fähigkeiten in der Nato von den USA zur Verfügung gestellt würden. Um dies vollständig auszugleichen, wären die Kosten auf deutscher Seite viel höher als die viel diskutierte Nato-Verpflichtung zur Aufwendung von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung.



Das weiterhin enge transatlantische Verhältnis stehe auch nicht im Widerspruch zu einer Stärkung der europäischen Eigenverantwortung im Verteidigungsbereich, argumentierte Kramp-Karrenbauer. ln Zukunft müssten die Europäer mehr von dem tun, was die Amerikaner Europa bisher abgenommen hätten. Kramp-Karrenbauer ging in ihrer Rede einen Schritt auf Macron zu: Die EU sollte für die USA ein starker Partner auf Augenhöhe sein und kein hilfsbedürftiger Schützling - darin stimme sie Frankreichs Präsident zu, sagte sie. Der Ausgang der US-Wahl mit dem Sieg des Demokraten Joe Biden eröffne Europa nun neue Chancen, stelle zugleich aber auch neue Herausforderungen dar, auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. "Jetzt können wir Europäer zeigen, dass wir und wie wir diese Chance nutzen wollen", betonte die Ministerin.

Deutliche Kritik Macrons

Frankreichs Präsident Macron hatte in einem gestern veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Grand Continent" ausdrücklich erklärt, er teile die Skepsis der deutschen Verteidigungsministerin bezüglich einer strategischen Eigenständigkeit der EU überhaupt nicht. "Ich halte das für eine Fehlinterpretation der Geschichte", sagte Macron in zwischenstaalich ungewöhnlicher Offenheit. Er fügte mit Blick auf Angela Merkel hinzu: "Zum Glück verfolgt die deutsche Kanzlerin nicht diese Linie, wenn ich es richtig verstanden habe." Macron bekräftigte, Europa müsse eigenständiger werden. Die USA würden die Europäer nur als Verbündete akzeptieren, wenn sie sich selbst ernst nähmen, und wenn sie in ihrer eigenen Verteidigung souverän seien.



Anlass für Macrons deutliche Kritik war wiederum ein Beitrag Kramp-Karrenbauers für das Magazin "Politico". Darin hatte sie geschrieben: "Die Illusion über eine europäische strategische Autonomie muss ein Ende haben: Die Europäer können die entscheidende Rolle der USA als Garant für Sicherheit nicht ersetzen."

Seibert salomonisch

Nach dem Macron-Interview hatte sich Bundesregierungssprecher Seibert gestern salomonisch geäußert: Zwar teile man mit Frankreich das Streben nach mehr eigenständigem Handeln Europas. Man sei aber auch überzeugt, dass Deutschland und Europa "die großen Herausforderungen unserer Zeit mit den USA gemeinsam angehen müssen, wenn wir ihnen wirksam begegnen wollen".



Bundesaußenminister Maas und sein französischer Kollege Le Drian boten dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden eine umfassende Wiederbelebung der Beziehungen zwischen den USA und Europa an: "Europa und Amerika brauchen einen transatlantischen New Deal", schrieben die beiden in einem gestern veröffentlichten gemeinsamen Beitrag für "Zeit Online", "Le Monde" und "Washington Post". Es gebe viel zu reparieren. Der Amtswechsel vom abgewählten Präsidenten Donald Trump zu Biden soll am 20. Januar über die Bühne gehen.

