Deutschland sollte die wirtschaftlich angeschlagene Türkei nach Auffassung der SPD-Vorsitzenden Nahles unter Umständen unterstützen.

Es könne die Situation entstehen, in der Deutschland helfen müsse, sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies müsse dann unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdogan geschehen. Die SPD-Chefin verwies darauf, dass die Türkei ein Nato-Partner sei. Es liege im Interesse aller, dass das Land stabil bleibe.



Der Konflikt mit den USA um einen in Izmir unter Hausarrest stehenden amerikanischen Pastor hat zu einem Kursverfall der Lira geführt. Am Freitag stuften zwei Rating-Agenturen die Kreditwürdigkeit der Türkei weiter herab. Erdogan warf den Vereinigten Staaten vor, sein Land wirtschaftlich in die Knie zu zwingen.