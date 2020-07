Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, warnt davor, angesichts des verstimmten Verhältnisses zwischen Deutschland, Europa und den Vereinigten Saaten zu große Hoffnungen in einen möglichen Regierungswechsel in den USA zu setzen.

Es sei naiv zu glauben, dass sich mit der möglichen Wahl von Joe Biden im November eine Veränderung im Oval Office ergebe und danach alles wieder besser werde, sagte er im Deutschlandfunk.



Biden habe zwar angekündigt, wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen und der WHO beizutreten, sollte er gewählt werden. Das müsse man abwarten. Aber auch in seinem Wahlkampf seien schon wirtschaftspolitische Begriffe gefallen, die man eher der Trump-Administration zuordnen würde: "Buy American" zum Beispiel.



Potential sieht CDU-Politiker Beyer allerdings im Bereich der Dialogbereitschaft, die sich seiner Einschätzung nach derzeit auf einem Tiefpunkt befindet. Beyer bezeichnete die Entwicklungen wörtlich als „verstörend“.



Der Hintergrung: Die USA haben unlängst neue Sanktionen wegen des Baus der Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" angedroht. US-Außenminister Pompeo sprach von einer "klaren Warnung" an Unternehmen. Beihilfe für - so wörtlich - "Russlands schädliche Einflussprojekte" würde nicht toleriert, erklärte Pompeo. Kritiker werfen den USA vor, dass es bei dem scharfen Ton vor allem um eigene wirtschaftliche Interessen geht. Die US-Amerikaner wollten Flüssiggas nach Europa verkaufen.



Die Bundesregierung wehre sich massiv gegen diese Form von extraterritorial wirkenden Sanktionen, betonte Beyer.