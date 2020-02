In Deutschland sind derzeit rund 50 Rechtsextremisten bekannt, denen die Sicherheitsbehörden schwere Straftaten bis hin zu einem Terroranschlag zutrauen.

Diese Zahl der so genannten Gefährder nannte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Etwa 660 weitere Gefährder würden dem radikalislamischen Spektrum zugerechnet; bei den Linksextremisten seien es weniger als zehn.



Das Bundesinnenministerium gab die Zahlen bekannt, nachdem am Wochenende zwölf Verdächtige einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle in Untersuchungshaft genommen worden waren. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatte die Gruppe die Absicht, durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Moscheen bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen.



Vor diesem Hintergrund betonte die Bundesregierung die Verantwortung des Staates für die freie Religionsausübung. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Merkel, Seibert, sagte in Berlin, wer in Deutschland seine Religion praktizieren wolle und das im Rahmen der Rechtsordnung tue, der solle das ohne Gefährdung tun können. Es sei Aufgabe des Staates, das sicherzustellen.