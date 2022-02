Kremlchef Putin bei seiner Ansprache über die Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine (imago / ITAR-TASS / Krml / Alexei Nikolsky)

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sprach von einem Verstoß gegen internationales Recht und gegen fundamentale OSZE-Prinzipien. UNO-Generalsekretär Guterres sagte, Russland verletze die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine.

Für die Europäische Union erklärten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel, die Anerkennung der beiden Separatistengebiete durch Russland sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Frankreichs Präsident Macron forderte gezielte europäische Sanktionen gegen Russland. Über mögliche EU-Strafmaßnahmen soll bereits heute Vormittag entschieden werden.

US-Präsident Biden unterzeichnete ein Dekret, das Geschäfte in oder mit den beiden von Russland anerkannten Separatisten-Regionen in der Ost-Ukraine verbietet. Zudem werden Importe aus den Regionen untersagt. Der australische Ministerpräsident Morrison kündigte an, man werde Sanktionen eng mit seinen Verbündeten abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.