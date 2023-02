SPD-Chef Klingbeil. (dpa / Sven Hoppe)

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte im Deutschlandfunk , es sei gut, dass der Druck auf Putin insgesamt wachse. Eine Einsicht des russischen Präsidenten sei aber unwahrscheinlich. Deshalb gehe es jetzt darum, die Ukraine militärisch stark zu machen und mit weiteren Waffenlieferungen zu unterstützen.

Bundeskanzler Scholz zeigte sich bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des chinesischen Zwölfpunkteplans skeptisch. Im ZDF sagte er, dass er derzeit keine Perspektive für einen baldigen Frieden sehe. Bundesaußenministerin Baerbock betonte, es gebe bereits einen Plan für Frieden in der Ukraine und das sei die Charta der Vereinten Nationen. Die Grünen-Politikerin forderte China auf, die Friedensbemühungen der UNO zu unterstützen.

Der China-Experte Scott Kennedy vom "Center for Strategic and International Studies" in den USA bezeichnete den chinesischen Plan als idealistische Wunschliste. Die Vorschläge würden Russland mehr nützen als der Ukraine, kommentierte Kennedy auf Twitter.

