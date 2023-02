SPD-Chef Klingbeil. (dpa / Sven Hoppe)

SPD-Chef Klingbeil sagte im Deutschlandfunk , es sei zwar gut, dass der Druck auf Kremlchef Putin wachse. Einsicht bei ihm sei aber unwahrscheinlich. Bundeskanzler Scholz äußerte sich schon vor der Veröffentlichung des chinesischen Zwölfpunkteplans skeptisch. Im ZDF sagte er, er sehe derzeit keine Perspektive für einen baldigen Frieden. Bundesaußenministerin Baerbock von den Grünen forderte China auf, die Friedensbemühungen der UNO zu unterstützen.

Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, reagierte zurückhaltend. Die Ukraine brauche keine Vermittler, sondern Verbündete, sagte er im RBB. NATO-Generalsekretär Stoltenberg meinte bei einem Besuch in Tallinn, Peking habe nicht viel Glaubwürdigkeit, weil es bisher nicht einmal die völkerrechtswidrige Invasion der Ukraine verurteilt habe. Der Grünen-Politiker Hofreiter sprach im Bayerischen Rundfunk von einem "Ablenkungsmanöver". Es täuschten sich alle, die glaubten, dass es tatsächlich zu Verhandlungen komme. Ex-Bundesaußenminister Gabriel - SPD - dagegen lobte den Vorstoß. Er sagte im MDR, dass die Regierung in Peking sich überhaupt einmische, sei eine große Veränderung in ihrer Haltung.

