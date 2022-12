Krieg gegen die Ukraine: Außenminister Kuleba hat sich für einen Friedensgipfel unter dem Vorsitz der UNO ausgesprochen. (Kostiantyn Liberov/AP/dpa)

Eine Sprecherin sagte in New York, Generalsekretär Guterres habe in der Vergangenheit bereits viele Male erklärt, dass er nur vermitteln könne, wenn dies alle Parteien wollten. Der ukrainische Außenminister Kuleba hatte gesagt, die Regierung strebe bis Ende Februar eine Konferenz an, auf der nach einem Jahr Krieg Wege zum Frieden gesucht werden sollten. Nach Möglichkeit solle das Gipeltreffen in der UNO-Zentrale in New York mit Guterres als Vermittler stattfinden. Ehe sein Land direkt mit Russland verhandele, müsse sich die Führung in Moskau für Kriegsverbrechen verantworten, fügte der Außenminister hinzu. - Ein Kremlsprecher sagte, Russland folge niemals Bedingungen, die andere festgelegt hätten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.