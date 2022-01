Ein Krankenwagen im Einsatz (dpa / Arno Burgi)

Ein weiterer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Laut Aussage eines Polizeisprechers könnte es sich bei dem Feuerwerkskörper um einen selbst gebauten Böller gehandelt haben.

In Berlin wurden auf einer privaten Silvesterfeier zwölf Menschen bei der Explosion von vermutlich illegalem Feuerwerk verletzt. Sie mussten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

In Stuttgart wurden an Absperrungen am zentralen Schlossplatz Polizisten offenbar gezielt mit Böllern beworfen. Drei Beamte wurden dabei verletzt. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Gegen zwölf Verdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt meldeten Polizei und Rettungsdienste eine ruhige Silvesternacht. Kleinere Einsätze gab es aufgrund von Bränden, Verkehrsunfällen oder Verstößen gegen Corona-Auflagen.

