Durch die Coronakrise wurden viele ansonsten oft langwierige und kleinteilige Entwicklungen abrupt beschleunigt: So wurde zum Beispiel die schwarze Null als Haushaltsziel der Bundesregierung ausgesetzt. Aber auch Bewegungen wie etwa Fridays for Future gegen den Klimawandel spielten plötzlich keine Rolle mehr.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Armin Falk ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Bonn und Leiter des Institute on Behavior and Inequality (briq). Im Dlf beschreibt er auch, dass er bestürzt und interessiert die Coronakrise beobachte, denn das Verhalten in der Coronakrise sei inkonsistent. Plötzlich sei man bereit, zur Erhaltung des Lebens alles zu tun – im Gegensatz zum Verhalten vor der Krise.

Das komplette Interview können Sie in der Audiothek nachhören.

(picture alliance / dpa / Ostalb Network)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Im Coronavirus-Zeitalter sind wir alle zahlensüchtig: Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.