Verhandlung über AfD-Klagen gegen Verfassungsschutz hat in Köln begonnen. (Federico Gambarini/dpa)

Dabei geht es unter anderem um die Einstufung der Gesamtpartei sowie der Jugendorganisation Junge Alternative als Verdachtsfälle beziehungsweise als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Bei einer Einstufung als Verdachtsfall dürfen geheimdienstliche Mittel zur Beobachtung eingesetzt werden.

In der Verhandlung wurde deutlich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich nicht sicher ist, ob der rechtsextreme sogenannte "Flügel" noch als eigener Zusammenschluss innerhalb der AfD existiert. Der Anwalt des Verfassungsschutzes, Roth, sagte, als Ideologie lebe der Flügel in der Partei in jedem Fall fort und spiele dort eine entscheidende Rolle. Der Anwalt der AfD, Conrad, betonte dagegen, den Flügel gebe es nicht mehr.

Wegen der Größenordnung des Verfahrens und aus Infektionsschutzgründen wurde für die zwei geplanten Verhandlungstage ein Saal der Kölner Messe angemietet.

Mehr Informationen über die Klagen der AfD und die Hintergründe gibt es hier

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.