Vor der heutigen Anhörung am Bundesverfassungsgericht zu den Hartz-IV-Sanktionen hat die Partei 'Die Linke' dem Verfassungsrichter Harbarth Befangenheit vorgeworfen.

Linke-Fraktionschef Bartsch sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", Harbarth sollte sich nicht an der Urteilsfindung beteiligen. Der Richter habe schließlich jene Gesetze mitbeschlossen, die nun juristisch überprüft würden.



Harbarth ist Vorsitzender des für den Fall zuständigen Senats. Vor einem halben Jahr hatte er als damaliger CDU-Bundestagsabgeordneter in einer namentlichen Abstimmung im Parlament für die Beibehaltung der Sanktionsregeln bei Hartz IV votiert. Diese sehen die teilweise oder gar komplette Streichung der monatlichen Leistungen vor, falls der Bezieher eine zumutbare Arbeit ablehnt. Das Sozialgericht im thüringischen Gotha hält das für verfassungswidrig und hat Karlsruhe um Prüfung gebeten. Ein Urteil dürfte es erst in einigen Monaten geben.