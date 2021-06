Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist vorerst gescheitert.

Das teilte Justiz- und Familienministerin Lambrecht - SPD - nach Verhandlungen mit den Fraktionen in Berlin mit. Für die Grundgesetzänderung wäre eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte unserem Hauptstadtstudio, am Ende sei es die überwiegend ablehnende Haltung der Unionsfraktion gewesen, die eigentlich die Kinderrechte nicht im Grundgesetz haben wolle. Auch die Grünen seien nicht richtig kompromissbereit gewesen. FDP-Verhandlungsführer Thomae sagte, seine Partei und die Grünen hätten mehr erreichen wollen als die Koalitionsfraktionen. Unionsfraktionsvize Frei wies den Vorwurf einer mangelnden Kompromissfähigkeit zurück.



Befürworter sehen in einer Grundgesetzänderung die Chance, den Staat stärker in die Pflicht zu nehmen, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen und Kinderarmut zu bekämpfen. Kritiker einer solchen Regelung befürchten eine Beschneidung der Freiheit und der Verantwortung der Eltern. Zudem wird argumentiert, Kinder hätten ohnehin dieselben Grundrechte wie alle anderen Menschen.

