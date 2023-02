Mit mehreren Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi Druck auf die zweite Tarifrunde gemacht, die heute startet. (Daniel Löb/dpa)

Die erste Runde war Ende Januar ohne Abschluss zu Ende gegangen. Daraufhin hatten die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund zu mehreren Warnstreiks aufgerufen, unter anderem im Nahverkehr, in Kitas und an Flughäfen. Verdi droht mit der Ausweitung der Warnstreiks, sollten die Arbeitgeber auch dieses Mal kein Angebot vorlegen. Verdi-Chef Werneke sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen, sei unter den Beschäftigten so ausgeprägt und stark wie seit langer Zeit nicht mehr.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände warf der Gewerkschaft vor, den Tarifstreit unnötig zu eskalieren.

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.