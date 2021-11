Beratungen von SPD, FDP und Grüne gehen weiter (dpa-Zentralbild/Sascha Steinach)

Am Vormittag kam die Hauptverhandlungsrunde in Berlin zusammen, die bislang strittige Punkte ausräumen soll. Konfliktfelder gibt es vor allem in den Bereichen Finanzen und Klimaschutz. Zuletzt hatten die Grünen davor gewarnt, dass der Zeitplan in Gefahr geraten könne. Dieser sieht vor, dass bis Ende des Monats der Koalitionsvertrag ausgehandelt ist und der SPD-Politiker Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember zum neuen Bundeskanzler gewählt wird.

Grüne machen Druck

Der Vize-Fraktionschef der Grünen, Krischer, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Maßstab seiner Partei seien eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und eine Bundesregierung, mit der das Land auf den 1,5 Grad-Pfad komme. Dieses Ziel sei nur zu erreichen, wenn man bis 2030 aus der Kohle aussteige. Anderenfalls seien alle Klimaverpflichtungen Deutschlands obsolet. Krischer hatte in der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen die Arbeitsgruppe Energie, Klima und Transformation geleitet.

Auch der Grünen-Vorsitzende Habeck forderte mit Blick auf die nächste Runde der Koalitionsverhandlungen eine konsequente Klimaschutzpolitik gefordert. Für die künftige Bundesregierung müsse der Klimaschutz Grundlage allen Handelns sein, sagte Habeck der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Dafür brauche es eine kohärente Politik und eine Verteilung der Verantwortung für die Klimapolitik auf alle Ressorts.

